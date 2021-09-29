Український рефері, який відсудив бій Усик - Джошуа, розповів про атмосферу на стадіоні

Представник України в суддівському корпусі чемпіонського бою Ентоні Джошуа і Олександра Усика Віктор Фесечко поділився враженнями від роботи на стадіоні "Тоттенгем Хотспурс" у Лондоні.

Фесечко, як і арбітри з Великої Британії і США, за підсумками 12 раундів зарахував перемогу Усикові.

При цьому українець порівняно зі своїми колегами в протоколі поставив максимальний розрив за очками - 117:112.

"Судив чесно і намагався бути максимально об'єктивним. Як би там не було, все залежить від боксерів. А бій може по-різному закінчитися. Головне - судити об'єктивно і правильно", - заявив Фесечко в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Ситуація на арені дуже напружена для суддів. По-перше, на чужій території й аудиторія переважно британська. По-друге, такий мегафайт. І атмосфера в залі створює тиск. Так, якщо потрапити туди глядачем, то шоу, звичайно, було просто космос. Але для суддівства дуже важко.

Потрібно було повністю абстрагуватися, відключити себе від усього і зосередитися на тому, що відбувається в рингу. Тому що те, що відбувається в залі, може відволікти трошки і зародити сумнів. Тому ти просто впевнено судиш, дивишся і думаєш.

Такий поєдинок випалює тебе зсередини. Сидиш і намагаєшся вловити кожен момент. Тому що боксери весь час рухаються, ухиляються. І є моменти, яких ти навіть не помічаєш", - зазначив український рефері.

"По бою - перша половина була ще така собі, очки віддавалися туди-сюди. У другій половині Усик почав повністю домінувати, весь час додавав. І десь із сьомого раунду Олександр вигравав бій.

Але розумієте, яка ситуація, якщо в суддівстві ти починаєш думати, що все знаєш, то починаєш помилятися. А це дуже небезпечна штука. Тому потрібно повністю відключитися. Так, я судив різні бої, але в такій атмосфері - вперше. І тиск ззовні може вплинути. Наприклад, крики в кутах та інше", - додав Фесечко.

Завдяки перемозі над Джошуа Усик став третім в історії після братів Кличків чемпіоном світу в суперважкій вазі з України.

Олександр тепер володіє поясами за версією IBF, IBO, WBA і WBO.