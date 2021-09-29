Кабмін запланував перехід на нову модель розрахунків за газ населенням
Кабмін запланував перехід на нову модель розрахунків за газ населенням
"Слуги народу" проведуть зустріч із "силовим блоком" у Трускавці
"Слуги народу" проведуть зустріч із "силовим блоком" у Трускавці
Щонайменше два чинних міністри втратять свої посади, - джерела
Щонайменше два чинних міністри втратять свої посади, - джерела
Бабин Яр. Зберігати пам'ять – наша відповідальність
Бабин Яр. Зберігати пам'ять – наша відповідальність
Віталій Кличко готовий надати Усику оригінальну допомогу в його потенційному бою з Ф'юрі
Віталій Кличко готовий надати Усику оригінальну допомогу в його потенційному бою з Ф'юрі
Арахамія анонсував кадрові ротації в уряді у першій декаді жовтня
Арахамія анонсував кадрові ротації в уряді у першій декаді жовтня
Кличко подарував Усику чемпіонський пояс WBC
Кличко подарував Усику чемпіонський пояс WBC
Усик розповів, що кілька ударів Джошуа відправили його до Ілона Маска
Усик розповів, що кілька ударів Джошуа відправили його до Ілона Маска
Судді не дали Усику можливість добити Джошуа, давши гонг на 6 секунд раніше, ніж передбачалося
Судді не дали Усику можливість добити Джошуа, давши гонг на 6 секунд раніше, ніж передбачалося
ГоловнаСпорт

Форвард "Аякса" встановив рекорд Ліги чемпіонів

Себастьян Алле вписав своє ім'я в історію цього турніру.

Форвард "Аякса" встановив рекорд Ліги чемпіонів
Себастьян Алле
Фото: EPA/UPG

У групі С "Аякс" здобув перемогу й у своєму другому поєдинку в Лізі чемпіонів. Цього разу перед амстердамцями не встояв стамбульський "Бешикташ" - 2:0.

Один з голів записав на свій рахунок колишній партнер українця Андрія Ярмоленка по "Вест Гему" Себастьян Алле.

Таким чином, 27-річний івуарієць став рекордсменом ЛЧ - Себастьян відзначився п'ять разів у перших двох іграх турніру, чого раніше не вдавалося нікому. Раніше форвард також відзначився покером у першому турі головного європейського клубного турніру проти "Спортінга" (5:1).

До цього найкращий результат був у Марко ван Бастена, Дідьє Дрогба, Дієго Сімеоне і Ерлінга Голанда, які забили по чотири голи за перші два матчі в ЛЧ.

Огляд матчу "Аякс" - "Бешикташ".

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також