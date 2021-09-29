У групі С "Аякс" здобув перемогу й у своєму другому поєдинку в Лізі чемпіонів. Цього разу перед амстердамцями не встояв стамбульський "Бешикташ" - 2:0.
Один з голів записав на свій рахунок колишній партнер українця Андрія Ярмоленка по "Вест Гему" Себастьян Алле.
Таким чином, 27-річний івуарієць став рекордсменом ЛЧ - Себастьян відзначився п'ять разів у перших двох іграх турніру, чого раніше не вдавалося нікому. Раніше форвард також відзначився покером у першому турі головного європейського клубного турніру проти "Спортінга" (5:1).
До цього найкращий результат був у Марко ван Бастена, Дідьє Дрогба, Дієго Сімеоне і Ерлінга Голанда, які забили по чотири голи за перші два матчі в ЛЧ.
Most goals scored by a player across their first two Champions League appearances:— Squawka Football (@Squawka) September 28, 2021
◉ Sébastien Haller (5)
◎ Marco van Basten (4)
◎ Diego Simeone (4)
◎ Didier Drogba (4)
◎ Erling Haaland (4)
All hail Haller. #UCL pic.twitter.com/OaiPmrFHfU