Усик розповів, як у його родині розділилися футбольні симпатії

Під час пресконференції чемпіон світу в суперважкій вазі за чотирма версіями Олександр Усик розповів про футбольні уподобання в його родині.

"Динамо"-"Динамо"... Я вболіваю за цей клуб дуже давно, ще мій тато за нього вболівав. Я пам'ятаю, що коли мені було років дванадцять, напевно, я ще не ходив на бокс, я займався футболом. Грав у "Таврії".

"Динамо", мені здається, у 2001-2002 році приїхало до Сімферополя і програло "Таврії". Ви уявляєте, який момент? Я вболіваю за "Динамо" і граю за "Таврію". Коли всі радіють, а я сиджу мовчу. Всі радіють, а я думаю: "Чого ви радієте?" - поділився спогадами Усик.

"Мій син уболіває за "Шахтар". Мені доведеться піти із сином на один матч, а потім на інший. Я не переконую його. Можливо, в майбутньому поміняє його. Круто, що він має свою думку", - зазначив чемпіон.

"Порада футболістам? Я що, порадник? Треба гарувати дуже сильно, щоб обігравати топклуби. Треба до кінця грати і гризти, упав, підвівся і побіг. Якщо тут не добіг, то все. Треба просто реально до кінця.

Відмінність футболіста і боксера? У футболі падають і кричать, що було, а в боксі падають і кажуть, що не було", - розставив акценти жива боксерська легенда.