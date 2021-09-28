Керманич сьогоднішнього суперника "Шахтаря" в Лізі чемпіонів відзначив роботу Де Дзербі

Другий тур Ліги чемпіонів відкривається на НСК "Олімпійський" матчем двох невдах стартового туру групи D "Шахтар" - "Інтер".

Традиційно напередодні поєдинку пройшла передматчева пресконференція.

Зокрема, головний тренер міланської команди Сімоне Індзагі похвалив прогрес "гірників" останнім часом.

"Я добре пам'ятаю цей матч між "Шахтарем" і "Лаціо", який пройшов 21 рік тому. Я можу підтвердити, "Шахтар" виконав величезний шлях у своєму розвитку, ставши сильнішим і амбітним", - заявив Індзагі-молодший.

"Я прекрасно знаю результати цієї команди - в позаминулому сезоні "Шахтар" зупинився за крок до фіналу Ліги Європи, а в минулому дуже успішно виступив на груповому етапі Ліги чемпіонів. "Шахтар" пройшов великий шлях за останні роки і дуже виріс у своєму розвитку", - зазначив коуч "Інтера".

При цьому італійський фахівець відзначив значущість майбутнього поєдинку.

"Я не можу назвати цей матч вирішальним, хоча, звичайно, він дуже важливий. Ми будемо грати проти дуже сильного суперника, у якого хороший рівень гравців. Нам потрібно проявити свої кращі якості, щоб домогтися позитивного результату. Думаю, ми зіграємо добре, як з "Аталантою" (2:2, - LB.ua), тому що мені сподобалося, як мої футболісти проявили себе", - висловив надію керманич чемпіонів Італії.

Крім того, Сімоне оцінив роботу Роберто Де Дзербі на чолі донецького клубу.

"Я бачив матчі відбіркового етапу ЛЧ між "Шахтарем" і "Монако", і я бачив матч за Суперкубок України проти "Динамо". Я бачу, як Де Дзербі прищеплює, адаптує і просуває свої ідеї з урахуванням того складу гравців, який він має. Він уже домігся помітного прогресу", - підкреслив Індзагі.

Додамо, що стартовий свисток румунського арбітра Іштвана Ковача пролунає над "Олімпійським" о 19:45.