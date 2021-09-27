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Луческу залишиться в "Динамо" до 2024 року

З румуном продовжили контракт.

Луческу залишиться в "Динамо" до 2024 року
Ігор Суркіс і Мірча Луческу
Фото: fcdynamo.kiev.ua

Президент "Динамо" Ігор Суркіс в ексклюзивному інтерв'ю "Великому футболу" підтвердив, що головний тренер Мірча Луческу продовжив контракт до 2024 року.

"Чому я з Луческу продовжив контракт до 2024 року? Дай бог йому здоров'я. Якщо завтра мої футболісти будуть знати, що Луческу працює останній рік, як вони будуть ставитися до роботи? Подумають, завтра прийде новий інший тренер?" - заявив президент "Динамо".

Попередній контракт румунського фахівця діяв до 2023 року.

Луческу в дебютний сезон виграв УПЛ, Кубок і Суперкубок України з "Динамо". На його рахунку вже 400 перемог у матчах чемпіонату України.

Григорій МухінГригорій Мухін
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