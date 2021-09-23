Вибачення не допомогли: Селезньова дискваліфіковано на два матчі, а "Динамо" оштрафовано

Напередодні Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив кілька рішень.

Зокрема, КДК УАФ відсторонив на два матчі футболіста "Миная" Євгена Селезньова за демонстрацію непристойного жесту під час матчу 8-го туру чемпіонату УПЛ проти "Ворскли" 19 вересня.

Варто відзначити, що Селезньов уже перепросив за вчинок.

Крім того, "Динамо" за неналежну поведінку вболівальників під час матчу того самого туру проти "Олександрії", що відбувся 18 вересня на НСК "Олімпійський", КДК УАФ зобов’язав провести наступні два домашні матчі чемпіонату УПЛ із частково закритими секторами (41 і 43), сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 500 тис. грн та застосував санкцію у вигляді проведення домашнього матчу без уболівальників умовно з випробувальним строком до кінця сезону УПЛ-2021/2022.

Додамо, що клуб визнав дії власних фанатів неадекватними.