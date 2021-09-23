Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк вважає, що УАФ повинна покарати арбітра Віталія Романова за помилки в матчі 8-го туру УПЛ з "Колосом" (0:2).

"Команда не розуміє, навіщо тренуватися, якщо можна вийти, нічого не робити і виграти? Ми цього робити не будемо. Ми грали, граємо і будемо грати тільки чесно у футбол", - заявив Поворознюк YouTube-каналу "Інгульця".

При цьому президент клубу зазначив, що ні з ким з керівництва УАФ на цю тему він не спілкувався.

"Ніякого спілкування не було. Я просто чекаю, що цього арбітра покарають. І як покарають. Якщо його не покарають - його покарають фанати "Інгульця".

Якщо зараз вийде Лучі (Лучано Лучі - голова комітету арбітрів, - LB.ua) і виправдовуватиме цього арбітра, значить, ми дивимося різний футбол. І я тоді взагалі не розумію, що ми робимо в цьому футболі.

Мені просто цікаво, як його покарають", - говорить Поворознюк.

"Я йому (Романову, - LB.ua) бажаю здоров'я, ви що? Я навпаки, бажаю йому тільки здоров'я, просто ви знаєте, які в нас фанати. А з мене сміялися, коли я клітку варив. Це ж фанати, вони безбашені на всю голову", - підсумував президент "Інгульця".