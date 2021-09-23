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УЄФА виступив із заявою з приводу проведення чемпіонату світу що два роки

Союз європейських футбольних асоціацій наполягає на докладному обговоренні можливих реформ.

УЄФА виступив із заявою з приводу проведення чемпіонату світу що два роки
Фото: UEFA.com

УЄФА виступив із заявою з приводу ініціативи директора ФІФА з глобального футбольного розвитку Арсена Венгера проводити чемпіонати світу що два роки, повідомляє sportarena.com.

Союз європейських футбольних асоціацій не підтримує підхід, згідно з яким проєкти радикальних реформ спочатку оприлюднюються і відкрито просуваються, перш ніж усі зацікавлені сторони отримують можливість участі в будь-якому консультаційному процесі.

УЄФА виділив кілька потенційних небезпек для футболу, які можуть бути спричинені реформами ФІФА:

  • зниження значущості світової футбольної події №1, адже проведення турніру раз на чотири роки додавало йому таємничості, на якій виросли покоління вболівальників;
  • розмиття спортивних можливостей для слабших національних команд через заміну регулярних матчів фінальними змаганнями;
  • ризик для довгострокового здоров'я гравців, які змушені щорічно брати участь у літніх змаганнях високого рівня інтенсивності замість більш тривалих перерв для відновлення сил у вільні роки;
  • ризик для майбутніх жіночих турнірів, позбуваються ексклюзивних слотів і потрапляють у тінь частих топових чоловічих турнірів.

УЄФА вважає, що міжнародний календар повинен вироблятися в рамках повноцінного консультаційного процесу та обміну думками між ФІФА, конфедераціями і причетними до організації турнірів сторонами, а почати слід з окреслення очевидних проблем і пошуку рішень. Робити це треба в рамках дебатів, зважаючи на інтереси футболу та легітимні думки різних сторін.

30 вересня ФІФА повинна провести онлайн-саміт за участю всіх асоціацій-членів з метою обговорення можливої реформи проведення чемпіонатів світу, а також змін у футбольному календарі, починаючи з 2024 року.

Григорій МухінГригорій Мухін
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