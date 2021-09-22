ФІФА покарала збірну Угорщини за расизм

Дисциплінарний комітет ФІФА покарав Угорську федерацію футболу (MLSZ) за расистську поведінку вболівальників під час відбіркового матчу Чемпіонату світу-2022 між Угорщиною і Англією (0:4) 2 вересня в Будапешті.

Збірна Угорщини зіграє свої наступні два домашні матчі під егідою ФІФА без глядачів.

Крім того, MLSZ також заплатить 185 тисяч євро штрафу.

При цьому наголошується, що на другий домашній матч Nemzeti Tizenegy накладено умовне покарання, яке набуде чинності, якщо протягом двох років інцидент повториться.

"Позиція ФІФА залишається твердою і рішучою щодо відмови від будь-яких форм расизму і насильства, а також будь-яких інших форм дискримінації або зловживань. ФІФА займає чітку позицію абсолютної нетерпимості до такої огидної поведінки у футболі", - сказано в заяві ФІФА.

У матчі з Англією угорські фани імітували мавпячі вигуки на адресу темношкірих гравців суперника - Рахіма Стерлінга і Джуда Беллінгема. Також вони освистали англійців, коли ті стали на коліно, підтримуючи акції BLM.

Додамо, що членом дисциплінарного комітету ФІФА є президент УАФ Андрій Павелко.