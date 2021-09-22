Боксери з'явилися на публіці востаннє перед боєм.

Фото: twitter

Чинний чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBО Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і колишній король важкої ваги, а нині офіційний претендент за версією WBO Олександр Усик (18-0, 13 КО) провели відкрите тренування перед боєм.

Суперники провели невелику розминку в ринзі.

Першим з'явився претендент. Усик продемонстрував уміння жонглювати кулями, що викликало оплески в залі.

Джошуа сторонніх навичок не демонстрував, перетворивши свій вихід на відверту фотосесію.

Нагадаємо, бій Усик - Джошуа відбудеться в ніч на 26 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Хотспур".