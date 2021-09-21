Медаліста етапів Кубка світу з біатлону дискваліфіковано за порушення антидопінгових правил

Андрія Расторгуєвса відлучено від біатлону на півтора року.

Беззмінного лідера збірної Латвії з біатлону останніх років Андрія Расторгуєвса дискваліфіковано на 18 місяців за рішенням Спортивного арбітражного суду (CAS).

33-річний спортсмен тричі не надав інформацію про своє місцезнаходження допінг-офіцерам, йдеться в повідомленні.

Термін дискваліфікації відраховується з 11 березня 2021 року.

Расторгуєвс є триразовим чемпіоном Європи, дворазовим бронзовим призером ЧС-2010 з літнього біатлону в спринті і переслідуванні. Також двічі займав другі місця на етапах Кубка світу (Холменколлен-2017, 15 км, мас-старт і Контіолахті-2018, 10 км, спринт).

Таким чином, латвієць пропустить зимові Олімпійські ігри-2022 в Пекіні. А може й завершити спортивну кар'єру.