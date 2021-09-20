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Італія стала першою країною, яка протягом одного року виграла футбольне і волейбольне Євро

Цьому могла перешкодити збірна Словенії.

Збірна Італії
Фото: Twitter
Збірна Італії

Напередодні завершився чоловічий чемпіонат Європи з волейболу.

У фіналі зустрілися збірні Італії та Словенії.

У п'ятисетовому поєдинку сильнішою виявилася "Скуадра Адзурра" - 22:25, 25:20, 20:25, 25:20, 15:11.

Тож Італія стала першою країною, яка виграла чоловічий Євро і з футболу, і з волейболу в один і той самий рік.

Раніше цих турнірів не проводили протягом одного й того самого року. Це сталося тільки 2021-го, оскільки футбольний чемпіонат Європи-2020 перенесли через пандемію COVID-19.

Нагадаємо, у фіналі футбольного Євро Італія перемогла Англію (1:1, пенальті - 3:2).

Григорій МухінГригорій Мухін
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