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Волейболіст збірної України розкритикував спонсора за обіцяні призові за перемогу над Росією на Євроволеї-2021

"Епіцентр" обіцяв 10 млн гривень за вихід України до чвертьфіналу.

Волейболіст збірної України розкритикував спонсора за обіцяні призові за перемогу над Росією на Євроволеї-2021
Дмитро Теременко
Фото: kp.ua

Центральний блокувальник чоловічої збірної України з волейболу Дмитро Теременко оцінив виступ національної команди на минулому чемпіонаті Європи, а також розповів про ставлення функціонерів Федерації волейболу до збірної України.

"Покращилося ставлення Федерації волейболу України. Раніше було все дуже погано. Зараз федерація зацікавлена в досягненні результату. У нас збірна була хорошою і десять років тому, і п'ять, але коли це нікому не треба і нічого не фінансується, то складно розраховувати на прогрес", - заявив Теременко в інтерв'ю "КП в Україні".

"Нас збирали за десять днів до чемпіонату, а це, ви самі розумієте, несерйозно. Перед Євро-2021 ми зібралися за півтора місяця, провели хорошу підготовку - фізичну, тактичну, технічну. Провели спаринги, і які - до нас приїжджали чемпіони Європи, ми їздили в гості до олімпійських чемпіонів. Коли люди у федерації займаються справою і їм потрібен результат, це, природно, переноситься на гравців", - зазначив гравець збірної.

Крім того, Теременко заявив, що не зовсім задоволений результатом, досягнутим командою на Євроволеї.

"Ми їхали за медалями. По-іншому немає сенсу їхати на Євро. Усі думали, що як мінімум повторимо результат Євро-2019, вийдемо до вісімки кращих. Не пощастило. В 1/8 фіналу нам попався дуже сильний суперник. Росія в топ-5 у світі. Але нам під силу було обіграти Росію", - упевнений волейболіст.

При цьому блокувальник збірної відзначив принциповість протистояння з Росією.

"Усі розуміли, що таке грати з Росією. У будь-якому виді спорту зараз було б напруження в лобовій сутичці, тому мотивація зашкалювала", - поділився відчуттями Дмитро.

Водночас Теременко зізнався, що команда негативно поставилася до ініціативи одного з партнерів Федерації - "Епіцентру" - преміювати гравців і тренерський штаб за перемогу над Росією.

"Я вважаю, що це було зроблено не зовсім коректно щодо команди. У нас дуже багато молодих гравців. Мені здається, це більше стимулювало Росію. Не можна оголошувати такі суми (10 млн грн, - LB.ua).

Мене б, наприклад, страшно мотивувало, якби хтось хвалився премією за майбутню перемогу наді мною. Не можна хвалитися грошима, поки ти не переміг. Гучні гасла ні до чого доброго не приводять", - заявив Теременко.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу збірна України у впертій боротьбі поступилася срібним призерам Олімпіади-2020 збірній Росії - 1:3 (25:22, 16:25, 22:25, 22:25).

Григорій МухінГригорій Мухін
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