Сьогодні українець Данило Болдирєв завоював "золото" в дисципліні "швидкість". У фіналі Данило на 0,226 сек. випередив іспанця Еріка Ною Кардону.
Таким чином, 29-річний уродженець Донецька став дворазовим чемпіоном світу - у 2014 році Болдирєв ставав найкращим на планеті також у цій дисципліні.
Додамо, що українець був на волосині від провалу ще в першому раунді змагань, коли на мить (0,004 сек.) випередив свого суперника.
На ЧС у Москві виступлять 302 спортсмени з 41 країни.
Відзначимо, що "швидкість" у скелелазінні буде представлена на Олімпіаді-2024 в Парижі.
Чоловіки, "швидкість"
- Данило Болдирєв (Україна) - 5,733 с.
- Ерік Ноя Кардона (Іспанія) - 5,959
- Ноа Братші (США) - 6,31