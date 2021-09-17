Цей вид спорту буде представлений на Олімпіаді-2024.

Фото: twitter.com/ifsclimbing Данило Болдирєв

Напередодні в Москві стартував чемпіонат світу зі спортивного скелелазіння.

Сьогодні українець Данило Болдирєв завоював "золото" в дисципліні "швидкість". У фіналі Данило на 0,226 сек. випередив іспанця Еріка Ною Кардону.

Таким чином, 29-річний уродженець Донецька став дворазовим чемпіоном світу - у 2014 році Болдирєв ставав найкращим на планеті також у цій дисципліні.

Додамо, що українець був на волосині від провалу ще в першому раунді змагань, коли на мить (0,004 сек.) випередив свого суперника.

На ЧС у Москві виступлять 302 спортсмени з 41 країни.

Відзначимо, що "швидкість" у скелелазінні буде представлена на Олімпіаді-2024 в Парижі.

Чоловіки, "швидкість"