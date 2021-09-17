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Українець Болдирєв став чемпіоном світу зі спортивного скелелазіння в Москві

Цей вид спорту буде представлений на Олімпіаді-2024.

Данило Болдирєв
Фото: twitter.com/ifsclimbing
Данило Болдирєв
Напередодні в Москві стартував чемпіонат світу зі спортивного скелелазіння.

Сьогодні українець Данило Болдирєв завоював "золото" в дисципліні "швидкість". У фіналі Данило на 0,226 сек. випередив іспанця Еріка Ною Кардону.

Таким чином, 29-річний уродженець Донецька став дворазовим чемпіоном світу - у 2014 році Болдирєв ставав найкращим на планеті також у цій дисципліні.

Додамо, що українець був на волосині від провалу ще в першому раунді змагань, коли на мить (0,004 сек.) випередив свого суперника.

На ЧС у Москві виступлять 302 спортсмени з 41 країни.

Відзначимо, що "швидкість" у скелелазінні буде представлена на Олімпіаді-2024 в Парижі.

Чоловіки, "швидкість"

  1. Данило Болдирєв (Україна) - 5,733 с.
  2. Ерік Ноя Кардона (Іспанія) - 5,959
  3. Ноа Братші (США) - 6,31
Григорій МухінГригорій Мухін
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