УЄФА оголосив символічну збірну першого туру Ліги чемпіонів

УЄФА оголосив символічну збірну стартового туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що в список потрапив захисник "Шерифа" Крістіано, який відзначився двома асистами в матчі з "Шахтарем" (2:0). Захисник допоміг молдовському клубу здобути історичну першу перемогу на груповому етапі ЛЧ.

Також у символічну збірну потрапив колишній партнер Андрія Ярмоленка по "Вест Гему", а нині гравець "Аякса" Себастьян Аллер, який оформив покер у ворота "Спортінга" (5:1). Аллер став лише другим гравцем в історії цього турніру після Марко ван Бастена, який забив чотири голи в дебютному матчі ЛЧ.

Воротар: Меньян (Мілан)

Захисники: Алекс Сандро (Ювентус), Крістіано (Шериф), Отаменді (Бенфіка), Жоау Кансельє (Манчестер Сіті)

Півзахисники: Нкунку (РБ Лейпциг), Беллінгем (Боруссія), Гендерсон (Ліверпуль)

Нападники: Аллер і Антоні (обидва - Аякс), Левандовський (Баварія).