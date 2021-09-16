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Україна опустилася нижче від Японії в рейтингу ФІФА

Падіння триває.

Україна опустилася нижче від Японії в рейтингу ФІФА
Збірна України
Фото: УАФ

Збірна України втратила ще дві позиції і опустилася на 27-ме місце в рейтингу національних збірних ФІФА за підсумками вересневих відбірних і календарних матчів.

Серед представників УЄФА "синьо-жовті" зберегли 15-ту позицію.

Цього місяця підлеглі Олександра Петракова зіграли внічию з Казахстаном (2:2) і Францією (1:1) у відборі на Чемпіонат світу-2022, а також на останніх секундах втратили перемогу в товариському поєдинку проти Чехії (1:1).

Суперники збірної України у відборі на ЧС-2022 розташувалися на таких позиціях: Франція - 4-та, Фінляндія - 55-та, Боснія і Герцеговина - 57-ма, Казахстан - 120-й.

У жовтні збірна України проведе два матчі у відбірному турнірі на ЧС-2022. 9 жовтня "синьо-жовті" на виїзді зіграють із Фінляндією, а 12-го вдома приймуть Боснію і Герцеговину.

Рейтинг ФІФА на 16 вересня

  1. Бельгія 1832,33
  2. Бразилія 1811,73
  3. Англія 1755,44
  4. Франція 1754,31
  5. Італія 1735,73
  6. Аргентина 1725,31
  7. Португалія 1674,9
  8. Іспанія 1673,68
  9. Мексика 1666,19
  10. Данія 1658,49

...

  • 26 Японія 1520,46
  • 27 Україна 1520,07
  • 28 Сербія 1515,97
Григорій МухінГригорій Мухін
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