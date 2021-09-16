Україна опустилася нижче від Японії в рейтингу ФІФА

Збірна України втратила ще дві позиції і опустилася на 27-ме місце в рейтингу національних збірних ФІФА за підсумками вересневих відбірних і календарних матчів.
Серед представників УЄФА "синьо-жовті" зберегли 15-ту позицію.
Цього місяця підлеглі Олександра Петракова зіграли внічию з Казахстаном (2:2) і Францією (1:1) у відборі на Чемпіонат світу-2022, а також на останніх секундах втратили перемогу в товариському поєдинку проти Чехії (1:1).
Суперники збірної України у відборі на ЧС-2022 розташувалися на таких позиціях: Франція - 4-та, Фінляндія - 55-та, Боснія і Герцеговина - 57-ма, Казахстан - 120-й.
У жовтні збірна України проведе два матчі у відбірному турнірі на ЧС-2022. 9 жовтня "синьо-жовті" на виїзді зіграють із Фінляндією, а 12-го вдома приймуть Боснію і Герцеговину.
Рейтинг ФІФА на 16 вересня
- Бельгія 1832,33
- Бразилія 1811,73
- Англія 1755,44
- Франція 1754,31
- Італія 1735,73
- Аргентина 1725,31
- Португалія 1674,9
- Іспанія 1673,68
- Мексика 1666,19
- Данія 1658,49
...
- 26 Японія 1520,46
- 27 Україна 1520,07
- 28 Сербія 1515,97