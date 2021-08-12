Після Євро-2020 збірна України втратила одну позицію в рейтингу ФІФА

І це попри вихід у чвертьфінал турніру.

ФІФА опублікувала свіжий рейтинг національних збірних, який враховує виступи команд на Євро-2020 і Копа Америка-2021.

Незважаючи на те, що збірна України здобула 8 рейтингових очок, вона втратила одну позицію і тепер займає 25-те місце (1 523 бали). У списку збірних УЄФА команда розташовується на 15-й позиції.

Нагадаємо, на Євро наша збірна дійшла до чвертьфіналу.

Зазначимо, що попри не найкращий для себе чемпіонат Європи, перше місце утримує Бельгія, а чемпіони італійці піднялися в топ-5, при цьому "Скуадра Адзурра" поліпшила свої показники на 102 бали, маючи найкращу динаміку серед усіх збірних.

Додамо, що фіналіст Копа Америка Бразилія зуміла потіснити з другої позиції Францію.

Топ-10.