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Агент Реброва став на його шляху очолити збірну України

Українець є пріоритетним кандидатом на цю посаду.

Агент Реброва став на його шляху очолити збірну України
Сергій Ребров
Фото: ФК "Ференцварош"

Український спеціаліст Сергій Ребров і його нинішній роботодавець - найтитулованіший клуб ОАЕ "Аль-Айн" - найближчим часом проведуть фінальні переговори про дострокове розірвання контракту, повідомляє sportarena.com/uk.

Сторони поки що не дійшли згоди через комісійні, які отримали агенти і тепер не мають наміру повертати. Про жодні відступні мова не йде. Нагадаємо, що Ребров очолив клуб з ОАЕ в червні.

Ребров – головний кандидат на посаду наставника збірної України. УАФ не поспішає і дала фахівцю час домовитися з "Аль-Айном".

Очікується, що ім’я нового головного тренера збірної України буде оголошено 17 серпня.

Збірна України залишилася без тренера після того, як Андрій Шевченко не продовжив контракт з УАФ. Він працював з головною командою країни з 2016 року.

Найближчий матч збірна України проведе 1 вересня, коли зіграє з Казахстаном у кваліфікації на Чемпіонат світу-2022. У трьох стартових матчах відбору синьо-жовті набрали 3 очки.

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