Легенду радянського та українського кіно Володимира Талашка звинуватили в харасменті
Легенду радянського та українського кіно Володимира Талашка звинуватили в харасменті
Колишній член наглядової ради "Нафтогазу" став представником США щодо "Північного потоку - 2"
Колишній член наглядової ради "Нафтогазу" став представником США щодо "Північного потоку - 2"
Кирило Говорун: «Відбулася олігархізація церкви – олігархи розібрали собі юрисдикції»
Кирило Говорун: «Відбулася олігархізація церкви – олігархи розібрали собі юрисдикції»
Банки просять згорнути програму доступних кредитів, бо кошти витрачаються не за призначенням
Банки просять згорнути програму доступних кредитів, бо кошти витрачаються не за призначенням
Лукашенко заявив, що разом із Путіним може "за добу поставити Україну на коліна", але не буде цього робити
Лукашенко заявив, що разом із Путіним може "за добу поставити Україну на коліна", але не буде цього робити
Зеленський призначив нового командувача Десантно-штурмових військ
Зеленський призначив нового командувача Десантно-штурмових військ
Ройтбурд продає скандальну картину, яка заважала йому очолити одеський музей
Ройтбурд продає скандальну картину, яка заважала йому очолити одеський музей
Росія подала в Міжнародний суд ООН відповідь на позов України
Росія подала в Міжнародний суд ООН відповідь на позов України
У колонії "ДНР" вбили трьох засуджених українців, серед яких чемпіон України з дзюдо Євген Сотников
У колонії "ДНР" вбили трьох засуджених українців, серед яких чемпіон України з дзюдо Євген Сотников
ГоловнаСпорт

УАФ підбила підсумки роботи тренерського штабу Шевченка і обговорила кандидатів на посаду головного тренера збірної

За інсайдерською інформацією, головним претендентом є Сергій Ребров.

УАФ підбила підсумки роботи тренерського штабу Шевченка і обговорила кандидатів на посаду головного тренера збірної
Фото: Микола Бочко

Напередодні відбувся виконком Української асоціації футболу, повідомляє пресслужба організації. Його учасники розглянули низку робочих питань, серед яких - тренерський штаб національної збірної.

Члени виконкому обговорили підсумки п’ятирічної роботи попередньої команди наставників, а також можливі кандидатури на посаду головного тренера національної команди.

За підсумками бесіди члени виконкому УАФ доручили адміністрації УАФ і Комітету національних збірних команд УАФ провести перемовини з потенційними кандидатами на посаду головного тренера національної команди України та до 12 серпня 2021 року проінформувати виконком УАФ про їхні підсумки.

За інсайдерською інформацією, головним претендентом на цю посаду є Сергій Ребров, який нещодавно очолив клуб "Аль-Айн".

Нібито в контракті українського фахівця є пункт, згідно з яким він на певних умовах може розірвати контракт у разі надходження пропозиції очолити збірну України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також