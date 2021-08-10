УАФ підбила підсумки роботи тренерського штабу Шевченка і обговорила кандидатів на посаду головного тренера збірної

За інсайдерською інформацією, головним претендентом є Сергій Ребро в.

Напередодні відбувся виконком Української асоціації футболу, повідомляє пресслужба організації. Його учасники розглянули низку робочих питань, серед яких - тренерський штаб національної збірної.

Члени виконкому обговорили підсумки п’ятирічної роботи попередньої команди наставників, а також можливі кандидатури на посаду головного тренера національної команди.

За підсумками бесіди члени виконкому УАФ доручили адміністрації УАФ і Комітету національних збірних команд УАФ провести перемовини з потенційними кандидатами на посаду головного тренера національної команди України та до 12 серпня 2021 року проінформувати виконком УАФ про їхні підсумки.

За інсайдерською інформацією, головним претендентом на цю посаду є Сергій Ребров, який нещодавно очолив клуб "Аль-Айн".

Нібито в контракті українського фахівця є пункт, згідно з яким він на певних умовах може розірвати контракт у разі надходження пропозиції очолити збірну України.