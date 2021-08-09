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Керівник оргкомітету Олімпіади-2024 в Парижі озвучив вартість проведення Ігор

Більш € 7 млрд.

Керівник оргкомітету Олімпіади-2024 в Парижі озвучив вартість проведення Ігор
Фото: МОК

На організацію Олімпіади в Парижі в 2024 року планують витратити 7,1 млрд євро, заявив в інтерв'ю BFM Business керівник апарату Організаційного комітету Олімпійських ігор-2024 Мікаель Алоїзіо.

Ця сума буде також використана на благоустрій старих і будівництво нових об'єктів, зазначив функціонер.

У 2016 році влада представила план організації Олімпіади вартістю 6,5 млрд євро. Спостерігачі не виключають, що цифра може зростати.

Частина витрат буде покрита за рахунок приватних інвестицій, з них 1,2 млрд євро виділить Міжнародний олімпійський комітет (МОК).

У 2024 року Париж стане другим після Лондона містом, який тричі приймав літні Олімпійські ігри. На рахунку англійської столиці Олімпійські Ігри 1908, 1984 і 2012 років.

"Місто вогнів" вперше приймав Олімпійські ігри в 1900 році. У 1924 році Париж знову приймав літні Олімпійські ігри, ставши першим дворазовим господарем Олімпіад.

Емблема, описувана як &quot;обличчя&quot; Ігор, об'єднує три знакових символи: золоту медаль, полум'я і Маріанну - символ революції і народу Франції

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