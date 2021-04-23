Виконком МОК схвалив пропозицію змінити олімпійське гасло "Швидше, вище, сильніше"

Також він повністю підтримав рекомендації Комісії атлетів МОК щодо правила 50 Олімпійської хартії про висловлювання спортсменами своєї думки під час Ігор.

Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) під час онлайн-конференції обговорив підготовку до Олімпійських ігор в Токіо та Мілані - Кортині-д'Ампеццо, схвалив пропозицію глави організації Томаса Баха змінити олімпійське гасло "Швидше, вище, сильніше" і розглянув низку інших важливих питань, повідомляє olympic.ru.

Зокрема, в гасло вирішено додати слово "разом": "Швидше, вище, сильніше - разом".

Тепер думку з цього питання висловлять члени МОК, після чого його можуть винести на голосування на найближчій сесії організації, запланованій у Токіо через три місяці.

Також виконком повністю підтримав рекомендації Комісії атлетів МОК щодо правила 50 Олімпійської хартії про висловлювання спортсменами своєї думки під час Ігор. Поправки стали результатом тривалих консультацій, участь у них узяли понад 3500 атлетів, які представляють 185 НОКів і всі олімпійські види спорту.

МОК і Комісія спортсменів відзначили, що вони повністю підтримують свободу слова. Цей принцип закріплений у Декларації прав і обов'язків спортсменів.

Напередодні МОК затвердив музику Петра Чайковського як заміну гімну Росії на Олімпіадах у Токіо та в Пекіні.