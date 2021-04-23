Українка Лакійчук стала віцечемпіонкою молодіжного ЧС з боксу

Фото: fbu.org.ua Христина Лакійчук

У польському Кельце проходить молодіжний чемпіонат світу-2021 з боксу.

Українка Христина Лакійчук у категорії до 54 кг завоювала срібну медаль.

У фіналі Христина окремим рішенням суддів програла представниці Узбекистану Нігині Уктамовій.

Варто сказати, що ця нагорода стала єдиною для жіночої збірної України на нинішньому ЧС.

У чоловічому виді програми у фінали пробилися Бозорбой Матякубов (64 кг), Юрій Захаран (69 кг) й Ілля Тогобицький (75 кг). Поєдинки відбудуться сьогодні.

Крім того, Руслан Цикало (52 кг) і Денис Салабай (81 кг) уже стали володарями бронзових медалей світової першості.