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Гол Маліновського не допоміг "Аталанті" здобути перемогу над "Ромою"

Українець був одним із кращих на "Стадіо Олімпіко".

Гол Маліновського не допоміг "Аталанті" здобути перемогу над "Ромою"
Руслан Малиновський у боротьбі з Лоренцо Пеллегріні
Фото: EPA/UPG

У Серії А триває запекла боротьба за право зіграти наступного року в Лізі чемпіонів. На останні три вакансії (позиція "Інтера" непорушна) претендують 6 команд.

У 32-му турі в Римі в очному протистоянні зустрілися два претенденти - "Рома" і "Аталанта".

Рахунок відкрили на 26-й хвилині гості. Руслан Маліновський потужним коротким ривком відгукнувся в штрафному майданчику господарів на крос від Робіна Госенса і по-хокейному підставив "ключку" - 0:1.

Додамо, що Руслан відзначається результативними діями в п'ятому поєдинку "Аталанти" поспіль - на його рахунку три забиті м'ячі і п'ять асистів. Усього українець забив 15 голів у футболці "Аталанти".

Підопічні Паулу Фонсеки уникли поразки на 75-й хвилині - відзначився Браян Крістанте - 1:1.

Зазначимо, що Маліновський отримав найвищий бал у своїй команді від порталу статистики Whoscored.

Огляд матчу "Рома" - "Аталанта".

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