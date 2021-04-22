УЄФА обговорює можливі санкції до клубів-засновників Суперліги

"Передусім вони будуть жити з ганьбою".

Фото: thesuperleague.com

В УЄФА розглядають можливість ввести санкції проти клубів, які сформували Суперлігу.

"Ми обговоримо можливі додаткові наслідки. Передусім вони будуть жити з ганьбою", - наводить журналіст Мохамед Бухафсі заяву одного з віцепрезидентів УЄФА.

UEFA says the 12 founding ESL clubs WILL face consequences, the first will be “they will live with shame" with proper sanctions to come, the Vice President confirms. Several big clubs are asking the UEFA for sanctions for the 12. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) April 21, 2021

Нагадаємо, 19 квітня було оголошено про запуск Суперліги.

21 квітня керівництво Суперліги прийняло рішення призупинити проєкт після відмови англійських клубів брати участь у турнірі. Також із Суперліги вийшли "Атлетіко", "Інтер" і "Мілан".