Лідер компартії Росії Зюганов закликав Путіна до "офіційного" військового вторгнення в Україну
Лідер компартії Росії Зюганов закликав Путіна до "офіційного" військового вторгнення в Україну
Чехія вимагає від Росії повернути висланих дипломатів, у Кремлі відповіли
Чехія вимагає від Росії повернути висланих дипломатів, у Кремлі відповіли
В російському Сенаті відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі
В російському Сенаті відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі
Путін застеріг світ від переходу червоних ліній щодо Росії (оновлено)
Путін застеріг світ від переходу червоних ліній щодо Росії (оновлено)
Мовчання президента Земана
Мовчання президента Земана
На Харківщині затримали автобуси з "тітушками", які хотіли дестабілізувати ситуацію для "картинки" в росЗМІ
На Харківщині затримали автобуси з "тітушками", які хотіли дестабілізувати ситуацію для "картинки" в росЗМІ
Контррозвідка СБУ затримала танкіста "ДНР", він надає важливі свідчення про російську агресію в Україні
Контррозвідка СБУ затримала танкіста "ДНР", він надає важливі свідчення про російську агресію в Україні
Кабмін продовжує карантин і режим надзвичайної ситуації до 30 червня
Кабмін продовжує карантин і режим надзвичайної ситуації до 30 червня
Справа Шеремета: в суді показали відео з обшуку в житлі Антоненка
Справа Шеремета: в суді показали відео з обшуку в житлі Антоненка
ГоловнаСпорт

УЄФА обговорює можливі санкції до клубів-засновників Суперліги

"Передусім вони будуть жити з ганьбою".

Фото: thesuperleague.com

В УЄФА розглядають можливість ввести санкції проти клубів, які сформували Суперлігу.

"Ми обговоримо можливі додаткові наслідки. Передусім вони будуть жити з ганьбою", - наводить журналіст Мохамед Бухафсі заяву одного з віцепрезидентів УЄФА.

Нагадаємо, 19 квітня було оголошено про запуск Суперліги.

21 квітня керівництво Суперліги прийняло рішення призупинити проєкт після відмови англійських клубів брати участь у турнірі. Також із Суперліги вийшли "Атлетіко", "Інтер" і "Мілан".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також