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Італійські ЗМІ оприлюднили розміри зарплат топчиновників УЄФА

Пандемія майже не позначилася на заробітках футбольних функціонерів.

Італійські ЗМІ оприлюднили розміри зарплат топчиновників УЄФА
Олександер Чеферін
Фото: Poolfoto ULMER

Серед матеріалів про створення Суперліги, проти якої виступив, зокрема, УЄФА, Calcio e Finanza оприлюднила зарплати топчиновників самого союзу.

Так, президент організації Александер Чеферін отримав за сезон-2019/20 2,42 млн швейцарських франків брутто (приблизно 2,19 млн євро), що на 450 тис. євро більше порівняно із сезоном-2018/19.

Генеральний секретар УЄФА Теодор Теодорідіс  за цей період заробив 1,36 млн швейцарських франків (приблизно 1,23 млн євро). Це на 164 тис. євро більше, ніж за попередній сезон. Причому за сезон-2019/20 Теодорідіс не отримав через пандемію коронавірусу бонусу - 320 тис. євро, що зменшило загальну суму.

Також відомий розмір зарплат членів виконавчого комітету УЄФА. Віцепрезидент отримав 237 500 євро (на 12,5 тисяч менше), а інші члени - 152 000 євро (на 8 тисяч менше).

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