Павелко і Суркіс висловилися про створення європейської Суперліги

Фото: Facebook Александер Чеферін

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко жорстко засудив створення 12 європейськими футбольними грандами Суперліги.

"Будь-які інші проєкти і рішення, прийняті поза об'єднаним футбольним співтовариством - за межами правил. Команда УЄФА як ніколи єдина і налаштована на максимально ефективну роботу щодо подальшого розвитку футболу", - написав Павелко у Facebook.

"Особливо важлива згуртованість футбольного співтовариства в цей надзвичайно складний час усе ще активної пандемії Covid-19. Тільки так ми зможемо мінімізувати її негативні наслідки, подолати всі складнощі і стати сильнішими", - переконаний глава УАФ.

При цьому Павелко підтвердив, що УЄФА затвердив реформу єврокубків.

"У швейцарському Монтре завершилося засідання виконкому УЄФА, в роботі якого взяв участь. Разом з колегами затвердили новий формат клубних турнірів УЄФА, який набуде чинності 2024 року.

Європейський футбол продовжує активно розвиватися і використовує кращі інноваційні напрацювання та інструменти для ще якіснішої організації єврокубків і системи солідарності з усіма клубами і національними асоціаціями Європи".

Скептично поставився до ідеї створення Суперліги і президент "Динамо" Ігор Суркіс.

На його думку, лідери європейських топклубів просто вирішили шантажувати УЄФА напередодні затвердження реформи Ліги чемпіонів.

"На мою думку, це чергова спроба великих клубів поставити свої інтереси вище від інтересів європейського і всього світового футболу. У той самий час хотів би нагадати, що дискусії про створення Суперліги йдуть давно - починаючи з кінця 90-х років. Усі спроби створити Суперлігу залишалися безуспішними", - заявив Суркіс в інтерв'ю ТК "Футбол".

"Чому ця інформація вийшла напередодні засідання виконкому та Конгресу УЄФА? Відповідь, мені здається, проста: щоб вплинути на рішення щодо реформ європейських клубних турнірів після 2024 року. Мені здається, що ця спроба нічим не увінчається", - зазначив президент "Динамо".

Нагадаємо, напередодні члени виконавчого комітету УЄФА одностайно проголосували за розширення учасників ЛЧ з 32 до 36. Реформа набуде чинності з 2024 року.