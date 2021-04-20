Лідер "Манчестера Юнайтед" першим із гравців висловив невдоволення рішенням створити Суперлігу

Створення Суперліги може підірвати засади не тільки європейського, а й усього світового футболу.

Першим з футболістів клубів-засновників нового турніру публічно висловив свою думку півзахисник "Манчестера Юнайтед" Бруну Фернандеш.

Напередодні після заяви про створення Суперліги виконавчий директор МЮ Ед Вудворд провів через Zoom екстрений брифінг з командою на тренувальній базі в Керрінгтоні, повідомляє Daily Mail.

За інсайдерською інформацією, функціонер спробував пояснити ситуацію і заспокоїти футболістів, стверджував, що діє в інтересах клубу.

Але відповідь була у кращому разі прохолодною. Зазначають, що деякі члени команди Уле Гуннара Сольск'яєра обурені створенням сепаратистської європейської Суперліги і центральною роллю в ній їхнього роботодавця.

І першим публічно висловив невдоволення лідер "червоних дияволів" Фернандеш.

Португалець узагалі став першим футболістом із команд-учасників Суперліги, хто оприлюднив свою думку.

У Stories в Instagram півзахисник зробив репост запису співвітчизника, форварда "Вулвергемптона" Даніеля Поденсе, в якому він перерахував низку яскравих моментів Ліги чемпіонів і додав, що "є деякі речі, за які ми просто не можемо платити".

Фернандеш додав підпис: "Мрії неможливо купити".