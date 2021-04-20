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Лідер "Манчестера Юнайтед" першим із гравців висловив невдоволення рішенням створити Суперлігу

Бруну Фернандеш не згоден із босами клубу.

Лідер "Манчестера Юнайтед" першим із гравців висловив невдоволення рішенням створити Суперлігу
Бруну Фернандеш
Фото: EPA/UPG

Створення Суперліги може підірвати засади не тільки європейського, а й усього світового футболу.

Першим з футболістів клубів-засновників нового турніру публічно висловив свою думку півзахисник "Манчестера Юнайтед" Бруну Фернандеш.

Напередодні після заяви про створення Суперліги виконавчий директор МЮ Ед Вудворд провів через Zoom екстрений брифінг з командою на тренувальній базі в Керрінгтоні, повідомляє Daily Mail.

За інсайдерською інформацією, функціонер спробував пояснити ситуацію і заспокоїти футболістів, стверджував, що діє в інтересах клубу.

Але відповідь була у кращому разі прохолодною. Зазначають, що деякі члени команди Уле Гуннара Сольск'яєра обурені створенням сепаратистської європейської Суперліги і центральною роллю в ній їхнього роботодавця.

І першим публічно висловив невдоволення лідер "червоних дияволів" Фернандеш.

Португалець узагалі став першим футболістом із команд-учасників Суперліги, хто оприлюднив свою думку.

У Stories в Instagram півзахисник зробив репост запису співвітчизника, форварда "Вулвергемптона" Даніеля Поденсе, в якому він перерахував низку яскравих моментів Ліги чемпіонів і додав, що "є деякі речі, за які ми просто не можемо платити".

Фернандеш додав підпис: "Мрії неможливо купити".

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