Ляшко розповів, як вакцинуватимуть літніх українців
Ляшко розповів, як вакцинуватимуть літніх українців
Дубінського, попри санкції США, обрано до керівництва партії "Слуга народу"
Дубінського, попри санкції США, обрано до керівництва партії "Слуга народу"
Новий український лоукост отримав право виконувати польоти
Новий український лоукост отримав право виконувати польоти
Зеленский: план «реставрация»
Зеленский: план «реставрация»
Відмова від монархії наразі не на часі, - Трюдо
Відмова від монархії наразі не на часі, - Трюдо
Дубінського зняли з посади голови київської обласної організації "Слуги народу" (оновлено)
Дубінського зняли з посади голови київської обласної організації "Слуги народу" (оновлено)
На Херсонщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві семирічної дівчинки
На Херсонщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві семирічної дівчинки
Львівських школярів з вівторка відправлять на дистанційне навчання
Львівських школярів з вівторка відправлять на дистанційне навчання
Британський університет пропонує замінити слова "батько" і "мати" гендерно-нейтральними
Британський університет пропонує замінити слова "батько" і "мати" гендерно-нейтральними
ГоловнаСпорт

Гравця "Манчестера Юнайтед" визнано найкращим в Англійській прем'єр-лізі 2020 року

Бруну Фернандеш був відзначений фанами.

Півзахисника "Манчестера Юнайтед" Бруну Фернандеша визнано найкращим гравцем 2020 року в Англійській прем'єр-лізі за версією Федерації футбольних уболівальників, повідомляє офіційний Twitter організації.

Лідер МЮ в голосуванні уболівальників випередив найкращого гравця 2019 року, форварда "Ліверпуля" Мохамеда Салаха, а також Джека Гріліша ("Астон Вілла"), Джеймі Варді ("Лестер"), Кевіна Де Брюйне ("Манчестер Сіті") і Сон Хин-Міна ("Тоттенгем").

У нинішньому сезоні Фернандеш провів за "Манчестер Юнайтед" 43 матчі в усіх турнірах, забив 23 м'ячі і віддав 15 результативних передач.

Останньою результативною дією Бруну відзначився напередодні, зробивши асист у матчі 29-го туру АПЛ проти команди Андрія Ярмоленка "Вест Гем" (1:0).

Додамо, що українець на поле "Олд Траффорд" не вийшов.

Огляд матчу "Манчестер Юнайтед" - "Вест Гем".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також