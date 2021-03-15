Півзахисника "Манчестера Юнайтед" Бруну Фернандеша визнано найкращим гравцем 2020 року в Англійській прем'єр-лізі за версією Федерації футбольних уболівальників, повідомляє офіційний Twitter організації. And the winner of the Men's Player of the Year at the #FSAawards in association with @BeGambleAware is...@B_Fernandes8 pic.twitter.com/naAltaoeN3 — The FSA (@WeAreTheFSA) March 12, 2021 Лідер МЮ в голосуванні уболівальників випередив найкращого гравця 2019 року, форварда "Ліверпуля" Мохамеда Салаха, а також Джека Гріліша ("Астон Вілла"), Джеймі Варді ("Лестер"), Кевіна Де Брюйне ("Манчестер Сіті") і Сон Хин-Міна ("Тоттенгем").

У нинішньому сезоні Фернандеш провів за "Манчестер Юнайтед" 43 матчі в усіх турнірах, забив 23 м'ячі і віддав 15 результативних передач.

Останньою результативною дією Бруну відзначився напередодні, зробивши асист у матчі 29-го туру АПЛ проти команди Андрія Ярмоленка "Вест Гем" (1:0).

Додамо, що українець на поле "Олд Траффорд" не вийшов.

Огляд матчу "Манчестер Юнайтед" - "Вест Гем".