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Співвласник "Манчестера Юнайтед" продає акції клубу на 100 млн доларів

Аврам Глейзер вирішив позбутися 5% акцій клубу.

Аврам (праворуч) і Джоел Глейзери
Фото: EPA/UPG
Аврам (праворуч) і Джоел Глейзери

Співвласник "Манчестера Юнайтед" Аврам Глейзер вирішив продати п'ять відсотків акцій клубу, повідомляє Sky Sports.

За даними джерела, завдяки продажу акцій американський бізнесмен заробить 72,2 млн фунтів (100,1 млн дол.). При цьому частка сім'ї Глейзерів у МЮ впаде з 78% до 74,9%, а частка самого Аврама скоротиться до 10,2%.

Раніше повідомлялося, що "Манчестер Юнайтед" оголосив про збільшення боргу на 16% порівняно з минулим роком (до 455,5 млн фунтів) через пандемію коронавірусу.

Напередодні "МанЮнайтед" і "Мілан" зіграли внічию (1:1) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. 18 березня команди проведуть матч-відповідь. Після 28 турів АПЛ "червоні дияволи" займають друге місце в турнірній таблиці.

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