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Спадкоємний принц Саудівської Аравії все ж відмовився від покупки клубу Англійської Прем'єр-ліги

"Ньюкасл" залишається в руках Майка Ешлі.

Спадкоємний принц Саудівської Аравії все ж відмовився від покупки клубу Англійської Прем'єр-ліги
Мухаммед бін Салман
Фото: fapl.ru

Спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман остаточно відмовився від своїх планів з придбання "Ньюкасла", повідомляє "Спорт-Експрес", посилаючись на The Telegraph.

Рік тому бін Салман домовився про покупку "Ньюкасла" у Майка Ешлі по угоді, вартістю 340 млн фунтів.

Однак, у менеджменту Англійської Прем'єр-ліги з'явилися питання до потенційного власника клубу, і Суверенний фонд Саудівської Аравії, який виступав в ролі покупця, відкликав свою пропозицію.

На даний момент бін Салман остаточно втратив інтерес до "Ньюкаслу" і перемкнув свій інтерес на "Інтер", чиї китайські власники відчувають серйозні фінансові проблеми.

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