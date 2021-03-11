Томаса Баха переобрано президентом МОК

Кандидатура діяча німецького і міжнародного олімпійського руху була безальтернативною.

Фото: olympic.org Томас Бах

10 березня в режимі онлайн розпочала роботу 137-ма сесія Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Основна подія першого дня сесії - вибори президента МОК. Єдиним кандидатом на цю посаду був Томас Бах, який очолює організацію з 10 вересня 2013 року.

Баха переобрали на чотирирічний термін, повідомляє офіційний сайт МОК.

Згідно з Олімпійською хартією, президента МОК обирають із-поміж членів цієї організації таємним голосуванням на вісім років з можливістю одноразового продовження терміну повноважень на чотири роки.

У липні 2020-го під час 136-ї сесії організації, яка вперше в історії МОК проходила у форматі відеоконференції, Бах озвучив своє рішення обиратися на новий термін.

11 березня МОК планує обговорити перебіг підготовки до Ігор у Токіо та Пекіні.

137-ма сесія МОК завершиться розглядом стратегії Олімпійського порядку розвитку до 2025 року, що складається з 15 пунктів.