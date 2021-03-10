Зеленський нагородив баскетболістку Ягупову державною нагородою

Українська баскетболістка Аліна Ягупова Указом президента Володимира Зеленського нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня, повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

В Указі сказано, що Ягупова отримала нагороду за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України.

Ягупова - найкраща баскетболістка України. Нині захищає кольори турецького "Фенербахче".

Вона брала участь у чотирьох чемпіонатах Європи, а в минулому сезоні була визнана MVP жіночої Євроліги.

Середні показники спортсменки в Євролізі становлять 20,7 очка за гру, а також 8,3 підбирання і 3,7 передачі.