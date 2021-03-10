Ерлінг Голанд установив черговий рекорд Ліги чемпіонів

Напередодні визначилися перші дві команди, які пробилися до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Компанію "Порту" склала дортмундська "Боруссія".

Після першого матчу, виграного "джмелями" в Севільї (3:2), шанси "Боруссії" на вихід у наступну стадію плей-оф котирувалися дуже високо.

А коли до 54-ї хвилини форвард "Боруссії" Ерлінг Голанд зробив дубль - 2:0, шанси гостей впали практично до нуля.

Правда, Юссеф Ен-Несірі відповів 20-річному норвежцю своїм дублем - на 90+6 хвилині зрівняв рахунок. Але на більше футболістам "Севільї" просто не вистачило часу.

Зазначимо, що Голанд в цьому матчі встановив рекорд результативності Ліги чемпіонів, ставши найшвидшим гравцем, який забив 20 голів у цьому турнірі. На це Ерлінгу знадобилося лише 14 ігор, що на 10 менше, ніж попередньому рекордсмену Гаррі Кейну.