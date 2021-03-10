Ерлінг Голанд установив черговий рекорд Ліги чемпіонів

Напередодні визначилися перші дві команди, які пробилися до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.
Компанію "Порту" склала дортмундська "Боруссія".
Після першого матчу, виграного "джмелями" в Севільї (3:2), шанси "Боруссії" на вихід у наступну стадію плей-оф котирувалися дуже високо.
А коли до 54-ї хвилини форвард "Боруссії" Ерлінг Голанд зробив дубль - 2:0, шанси гостей впали практично до нуля.
Правда, Юссеф Ен-Несірі відповів 20-річному норвежцю своїм дублем - на 90+6 хвилині зрівняв рахунок. Але на більше футболістам "Севільї" просто не вистачило часу.
Зазначимо, що Голанд в цьому матчі встановив рекорд результативності Ліги чемпіонів, ставши найшвидшим гравцем, який забив 20 голів у цьому турнірі. На це Ерлінгу знадобилося лише 14 ігор, що на 10 менше, ніж попередньому рекордсмену Гаррі Кейну.
20 - Borussia Dortmund’s Erling Haaland has now scored 20 goals in 14 UEFA Champions League appearances; the quickest a player has ever reached 20 goals in the competition, and in 10 fewer appearances than the previous record holder (Harry Kane, 24). Astonishing. pic.twitter.com/jaUCwVmIks— OptaJoe (@OptaJoe) March 9, 2021