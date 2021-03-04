Каталонці ліквідували гандикап у два м'ячі.

У рамках матчу-відповіді 1/2 фіналу Кубка короля "Барселона" на "Ноу Камп" приймала "Севілью".

Перед каталонцями стояло непросте завдання - ліквідувати гандикап у два м'ячі, здобутий севільською командою в першому поєдинку.

До перерви цей відрив футболісти "Барселони" скоротили рівно вдвічі: на 12-й хвилині Усман Дембеле неймовірно точним ударом у верхній кут воріт вивів господарів уперед - 1:0.

Другий реперний момент трапився на 76-й хвилині, коли рефері Хосе Марія Санчес Мартінес призначив пенальті у ворота "Барси". Якби Лукас Окампос реалізував 11-метровий, перший учасник фіналу Кубка був би відомий - у решту часу "блаугранас" навряд чи забили б необхідні 3 голи.

Але аргентинець не зміг переграти Марка-Андре тер Штегена.

Фото: EPA/UPG

Третій реперний момент у поєдинку стався на 90+4 хвилині, коли "Барселона" заледве не в останній атаці зусиллями Жерара Піке подвоїла перевагу в матчі і перевела зустріч в овертайм.

Фото: opta

В якому трапився четвертий реперний момент.

Мартін Брейтвейт, що вийшов незадовго до цього на заміну, забив третій гол "Барси" - і підопічні Рональда Кумана вийшли у фінал.

Цей фінал став уже десятим протягом останніх 13 сезонів, що є новим досягненням турніру.

Огляд матчу "Барселона" - "Севілья".