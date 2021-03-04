У Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського відбувся чвертьфінальний матч Кубка України, в якому команда Першої ліги "Агробізнес" приймав чемпіона Української Прем'єр-ліги "Шахтар".

Драматичний поєдинок завершився перемогою клубу з міста Волочиськ - 1:0.

Переможний гол в овертаймі на 96-й хвилині забив Богдан Семенець. 30-річний форвард втік на рандеву з Андрієм П'ятовим і спокійно його переграв.

Додамо, що до цього на 52-й хвилині Алан Патрік не реалізував пенальті, на на 109-й "Шахтар" залишився в меншості після вилучення Давида Хочолава.

Сьогодні пройде жеребкування стадії півфіналу.

Огляд матчу "Агробізнес" - "Шахтар".