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Чемпіон Формули-1 Гамільтон більше не впевнений, чи актуально ставати на коліно в рамках боротьби з расизмом

Пілоти обговорять рішення перед першим етапом нового сезону.

Льюїс Гамільтон і Себастьян Феттель
Фото: HH / ANP
Льюїс Гамільтон і Себастьян Феттель

7-разовий і діючий чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон ще не визначився, чи варто перед гонками в новому сезоні ставати на коліно в рамках боротьби з расизмом.

Очікується, що цього року в "Королівських перегонах" запустять нові соціальні кампанії, в яких можуть замінити слоган "Стоп расизму".

"Кожен повинен сам вирішувати, як йому чинити. Це символічний жест. Іноді він може мати великий вплив. Ми поки що не вирішили, чи ставатимемо на коліно в новому сезоні. Але я очікую, що ми обговоримо це питання зі Стефано Доменікалі (виконавчий директор Формули-1, - прим. LB.ua) в Бахрейні", - цитує Гамільтона De Telegraaf.

"Ставати на коліно - це не найважливіше в кожному разі. Важливіше, щоб робилися конкретні кроки. Подивимося, що ми зможемо робити разом. Важливо зробити щось більш значуще, тому ставати на коліно вже необов'язково", - зазначив пілот "Мерседеса".

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