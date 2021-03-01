Формула-1 відзвітувала про рекордні збитки

Формула-1 надала фінансовий звіт за підсумками 2020 року, згідно з якими "Королівська гоночна серія" зазнала збитки у розмірі $386 млн, повідомляє f1news.ru.

Через пандемію Covid-19 в 2020 році виручка Формули-1 в порівнянні з 2019-м скоротилася на 43% до $1,145 млрд, що і призвело до операційних збитків в розмірі $386 млн. Для порівняння, в 2019 році Формула-1 отримала хоч і скромний, але прибуток в розмірі $17 млн.

В результаті падіння виручки скоротилися і виплати командам. Якщо в 2019-му команди сумарно отримали $1,010 млрд, то в 2020-му тільки $711 млн. При цьому виплати включали не тільки призові, але і виплати за підписання Договору Згоди на участь у Формулі-1 в 2021 році.

Одним з головних факторів скорочення виручки стало зменшення числа етапів у 2020 році - 17 замість 21-го. Крім того, організатори більшості гонок або не заплатили промоутерські внески або виплатили набагато менші суми через відсутність глядачів на трибунах. В результаті частка промоутерських внесків в загальному доході знизилася з звичних 30% до 12% в 2020 році.

Більшу частину виручки в минулому році Формула-1 отримала від телекомпаній - їх частка зросла з 30% до 55%. При цьому в абсолютних цифрах доходи від продажу трансляцій скоротилися, оскільки знизилися відрахування через меншої кількості гонок, ніж було заплановано спочатку.

Третя велика стаття доходів Формули-1 - спонсорські виплати. У минулому році їх частка зросла з 15% до 17%, але в абсолютних цифрах виплати також знизилися через зміни в спонсорських контрактах, пов'язаних зі скасуванням гонок.

Скоротилися доходи і через те, що "Паддок-клуб" не працював на всіх етапах, крім одного. Спостерігалося зниження доходів від вантажоперевезень через меншого числа Гран-Прі за межами Європи.