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У наставника "Барселони" пішла кров з носа на пресконференції перед матчем з "Севільєю"

Рональд Куман потрапив в неприємну ситуацію.

У головного тренера "Барселони" Рональда Кумана на пресконференції перед матчем 25-го туру Ла Ліги з "Севільєю" пішла кров з носа. Кровотеча не припинялася, в зв'язку з цим фахівець перервав спілкування з журналістами, повідомляє sport.es.

За кілька хвилин до цього Куман відповідав на питання про своє майбутнє в клубі, зазначивши, що тренер "Барси" завжди відчуває великий тиск.

За даними джерела, за останні кілька тижнів - це другий випадок, коли у голландця відбувається носова кровотеча під час пресконференції. У "Барселоні" пояснили, що це побічні ефекти того, що тренер приймає ліки, що розріджують кров.

Відзначимо, в 2020 році Куман переніс невеликий серцевий напад, через що йому була зроблена операція.

Матч "Севілья" - "Барселона" відбудеться завтра. Початок - о 17.15 за київським часом.

Команди зараз є сусідами в турнірній таблиці, "Севілья" - четверта, "Барса" - третя.

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