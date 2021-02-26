Захисника "Динамо" включено до збірної тижня Ліги Європи

Напередодні київське "Динамо" в рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи героїчно обіграло на виїзді "Брюгге" (1:0) і вийшло в наступний раунд турніру.

Цементувати оборону віцечемпіонів України Мірча Луческу довірив Олександру Сироті. І 20-річний вихованець клубу не підвів наставника.

За підсумками поєдинків експерти включили Сироту в символічну збірну тижня Ліги Європи на позиції центрального захисника, повідомляє пресслужба УЄФА.

Додамо, що компанію українцю склали по двоє гравців "Тоттенгема", "Рейнджерса" і "Мольде", який сенсаційно обіграв "Гоффенгайм".