"Динамо" вже отримало 38 млн євро від УЄФА за участь в Лізі Чемпіонів

Київське "Динамо" отримало виплату від УЄФА за участь в груповому раунді Ліги Чемпіонів, повідомляє телеграм-канал "Динамо Київ Inside".

"УЄФА достроково виплатив клубам-учасникам групового турніру ЛЧ транш, який залишився. Тепер на рахунку нашого клубу лежать зароблені 38 млн. євро", - повідомляє джерело.

Відзначимо, ці гроші УЄФА повинен був виплатити після завершення єврокубкового сезону.

Додамо, що, в разі успішного проходження "Динамо" по сітці Ліги Європи, сума призових може збільшитися.

Сьогодні "Динамо" в матчі-відповіді 1/16 фіналу ЛЄ грає в Брюгге проти однойменної команди. Початок поєдинку - о 22:00.

Нагадаємо, перший матч у Києві завершився внічию - 1:1.