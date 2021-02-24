Повноваження для Вітренка. Спроба третя
Повноваження для Вітренка. Спроба третя
Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
В Україні зробили перше щеплення від коронавірусу
В Україні зробили перше щеплення від коронавірусу
З 26 лютого Івано-Франківська область переходить у "червону" зону
З 26 лютого Івано-Франківська область переходить у "червону" зону
"Нафтогаз" погодив передачу арештованої ділянки нафтопроводу Медведчука до ”Укртранснафти”
"Нафтогаз" погодив передачу арештованої ділянки нафтопроводу Медведчука до ”Укртранснафти”
У Харкові на вулиці застрелили чоловіка. Нападника затримано (оновлено)
У Харкові на вулиці застрелили чоловіка. Нападника затримано (оновлено)
Одеський суд визнав винним Стерненка в справі про викрадення людини
Одеський суд визнав винним Стерненка в справі про викрадення людини
Під Офісом президента відбувся кількатисячний мітинг на підтримку Стерненка (оновлено)
Під Офісом президента відбувся кількатисячний мітинг на підтримку Стерненка (оновлено)
Вирок Стерненкові виніс суддя з Донецька, який встановив біля воріт свого особняка бюсти Леніна і Сталіна, - Казанський
Вирок Стерненкові виніс суддя з Донецька, який встановив біля воріт свого особняка бюсти Леніна і Сталіна, - Казанський
ГоловнаСпорт

Російські легкоатлети не допущені на чемпіонат Європи в приміщенні

World Athletics не надав росіянам нейтральний статус.

Всеросійська федерація легкої атлетики (ВФЛА) оголосила, що російські спортсмени не отримали нейтральний статус і пропустять чемпіонат Європи в приміщенні.

В організації зазначили, що зробили все можливе, щоб легкоатлети взяли участь у континентальній першості.

"Однак можливість повернення нейтрального статусу російським спортсменам з великою часткою ймовірності буде розглянута на раді Всесвітньої легкоатлетичної асоціації (World Athletics) 17-18 березня, але не раніше", - йдеться в заяві, опублікованій на офіційному сайті ВФЛА.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики пройде в польському місті Торунь 5-7 березня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також