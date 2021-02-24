Російські легкоатлети не допущені на чемпіонат Європи в приміщенні

Всеросійська федерація легкої атлетики (ВФЛА) оголосила, що російські спортсмени не отримали нейтральний статус і пропустять чемпіонат Європи в приміщенні.

В організації зазначили, що зробили все можливе, щоб легкоатлети взяли участь у континентальній першості.

"Однак можливість повернення нейтрального статусу російським спортсменам з великою часткою ймовірності буде розглянута на раді Всесвітньої легкоатлетичної асоціації (World Athletics) 17-18 березня, але не раніше", - йдеться в заяві, опублікованій на офіційному сайті ВФЛА.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики пройде в польському місті Торунь 5-7 березня.