Особливо це стосується поєдинку в Римі.

Фото: EPA/UPG Роберт Левандовскі

Напередодні пройшли ще два поєдинки 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів, в яких переможцями знову виявилися гості.

У Римі на "Стадіо Олімпіко" "Лаціо" приймав чинних володарів титулу "Баварію" і крупно поступився - 1:4.

Вже на 10-й хвилині кращий гравець минулого Клубного чемпіонату світу Роберт Левандовскі розпечатав ворота "орлів" - 0:1.

А до перерви зусиллями Джамала Мусіала і Лероя Сане рахунок став великим - 0:3, а через дві хвилини після перерви - і розгромним, це Франческо Ачербі зрізав м'яч у власні ворота - 0:4.

І хоча ще через дві хвилини Хоакін Корреа відквитав один м'яч - 1:4, баварці до кінця матчу не дали засумніватися в своїй перевазі.

Де-факто підопічні Ганса-Дітера Фліка зняли всі питання про результат дуелі вже після першого матчу.

Огляд матчу "Лаціо" - "Баварія".

У другому матчі вечора ЛЧ в Бухаресті "Атлетіко" виступало номінальним господарем у матчі проти "Челсі".

У закритій і в'язкій грі, де перевагою все ж володіли лондонці, все вирішив єдиний прекрасний гол Олів'є Жиру, забитий і зарахований за допомогою VAR на 71-й хвилині.

Фото: EPA/UPG Олів'є Жиру

Це перша домашня поразка "Атлетіко" в плей-офф ЛЧ при Дієго Сімеоне, який очолив команду в 2011 році.

Більш того, в матчі проти "Челсі" гравці "Атлетіко" вперше в XXI столітті не завдали жодного удару в площину воріт суперника в домашньому матчі.

0 - El Atlético de Madrid ha perdido su primer partido en casa en una eliminatoria de la @LigadeCampeones bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone y ha completado su primer encuentro como local sin realizar un solo remate a puerta en esta competición en el Siglo XXI. Inoperante pic.twitter.com/bAgR8oaPqx — OptaJose (@OptaJose) February 23, 2021

У цій парі не все так однозначно, але подопічні Томаса Тухеля зробили впевнений крок у бік чвертьфіналу.

Огляд матчу "Атлетіко" - "Челсі".

Сьогодні відбудуться два завершальні матчі першої стадії 1/8 фіналу. У Бергамо "Аталанта" українців Руслана Малиновського та Віктора Коваленко прийме "Реал", а в Будапешті гладбагська "Боруссія" виступить номінальним господарем у протистоянням з "Манчестер Сіті".

Відзначимо, що з шести проведених матчів, п'ять виграли гості. Чи продовжиться ця тенденція сьогодні?