Напередодні пройшли ще два поєдинки 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів, в яких переможцями знову виявилися гості.
У Римі на "Стадіо Олімпіко" "Лаціо" приймав чинних володарів титулу "Баварію" і крупно поступився - 1:4.
Вже на 10-й хвилині кращий гравець минулого Клубного чемпіонату світу Роберт Левандовскі розпечатав ворота "орлів" - 0:1.
А до перерви зусиллями Джамала Мусіала і Лероя Сане рахунок став великим - 0:3, а через дві хвилини після перерви - і розгромним, це Франческо Ачербі зрізав м'яч у власні ворота - 0:4.
І хоча ще через дві хвилини Хоакін Корреа відквитав один м'яч - 1:4, баварці до кінця матчу не дали засумніватися в своїй перевазі.
Де-факто підопічні Ганса-Дітера Фліка зняли всі питання про результат дуелі вже після першого матчу.
Огляд матчу "Лаціо" - "Баварія".
У другому матчі вечора ЛЧ в Бухаресті "Атлетіко" виступало номінальним господарем у матчі проти "Челсі".
У закритій і в'язкій грі, де перевагою все ж володіли лондонці, все вирішив єдиний прекрасний гол Олів'є Жиру, забитий і зарахований за допомогою VAR на 71-й хвилині.
Більш того, в матчі проти "Челсі" гравці "Атлетіко" вперше в XXI столітті не завдали жодного удару в площину воріт суперника в домашньому матчі.
0 - El Atlético de Madrid ha perdido su primer partido en casa en una eliminatoria de la @LigadeCampeones bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone y ha completado su primer encuentro como local sin realizar un solo remate a puerta en esta competición en el Siglo XXI. Inoperante pic.twitter.com/bAgR8oaPqx— OptaJose (@OptaJose) February 23, 2021
У цій парі не все так однозначно, але подопічні Томаса Тухеля зробили впевнений крок у бік чвертьфіналу.
Огляд матчу "Атлетіко" - "Челсі".
Сьогодні відбудуться два завершальні матчі першої стадії 1/8 фіналу. У Бергамо "Аталанта" українців Руслана Малиновського та Віктора Коваленко прийме "Реал", а в Будапешті гладбагська "Боруссія" виступить номінальним господарем у протистоянням з "Манчестер Сіті".
Відзначимо, що з шести проведених матчів, п'ять виграли гості. Чи продовжиться ця тенденція сьогодні?