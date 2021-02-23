Німецькі волейболістки відмовилися грати в Катарі через заборону відкритих купальників

Німкені Карла Боргер і Юлія Зуде, які на даний момент є найкращою німецькою парою з пляжного волейболу, заявили про бойкот змагань FIVB World Tour в Катарі через вимоги до зовнішнього вигляду спортсменок.

Волейболісткам настійно рекомендовано виступати в трико і з довгими рукавами, щоб максимально закрити відкриті ділянки жіночого тіла, які, згідно з мусульманськими традиціями, не повинні бачити сторонні.

"Ми граємо при 30-40 градусах в полуденну спеку і, звичайно ж, звикли грати в бікіні. Це єдина країна і єдиний турнір, де організатори вказують нам на подібні речі. Це неприйнятно", - заявила Боргер в інтерв'ю Deutschlandfunk.

Katara Cup, який пройде в Досі з 8 по 13 березня, - перший жіночий турнір рівня World Tour з пляжного волейболу в Катарі, де вже сім років проводяться аналогічні змагання для чоловіків.

Міжнародна федерація FIVB обґрунтувала вимоги до одягу повагою до традицій країни-організатора.

Відзначимо, 32-річна Боргер і 33-річна Зюде займають 16-е місце в світовому рейтингу.