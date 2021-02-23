Роналду забиває 25+ голів 14-й сезон поспіль

Фото: EPA/UPG Кріштіану роналду

Таким чином, у 36-річного португальця стало 25 голів в нинішньому сезоні.

Роналду досягає даної гольової позначки 14-й сезон поспіль, відзначає Goal. Йому вдавалося зробити це, починаючи з сезону-2007/08, коли він ще виступав за "Манчестер Юнайтед". Пізніше португалець забивав не менш 25 м'ячів за всі дев'ять років в "Реалі", після чого серія продовжилася в "Ювентусі".