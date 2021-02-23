Роналду забиває 25+ голів 14-й сезон поспіль

Таким чином, у 36-річного португальця стало 25 голів в нинішньому сезоні.
Роналду досягає даної гольової позначки 14-й сезон поспіль, відзначає Goal. Йому вдавалося зробити це, починаючи з сезону-2007/08, коли він ще виступав за "Манчестер Юнайтед". Пізніше португалець забивав не менш 25 м'ячів за всі дев'ять років в "Реалі", після чого серія продовжилася в "Ювентусі".
2007-08: 42— Goal (@goal) February 22, 2021
2008-09: 26
2009-10: 33
2010-11: 53
2011-12: 60
2012-13: 55
2013-14: 51
2014-15: 61
2015-16: 51
2016-17: 42
2017-18: 44
2018-19: 28
2019-20: 37
2020-21: 25*
Cristiano Ronaldo reaches 25 goals for the 14th consecutive season 🤯 pic.twitter.com/4Dp9dIjMML