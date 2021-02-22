Фото: EPA/UPG "Інтер"

У центральному матчі 23-го туру Серії А, та мабуть, і всього чемпіонату на "Сан Сіро" зустрілися два лідери - "Мілан" і "Інтер". У ролі номінальних господарів виступав Мілан.

Матч закінчився розгромною перемогою "Інтера" - 3:0.

Уже в самому дебюті підопічні Антоніо Конте організували гольову контратаку. Ромелу Лукаку протягнув м'яч півполя і з другої спроби доставив-таки його точно за адресою - Хаві Мартінесу залишалося тільки не промахнутися по воротах з чотирьох метрів - 1:0..

У цьому епізоді свою повну безалаберність продемонструвала оборона господарів.

Той же Мартінес на 57-й хвилині при тій же потворної грі оборони суперника зробив дубль - 2:0.

А через 9 хвилин Лукаку встановив остаточний рахунок в матчі - 3:0.

Поєдинок показав, що "Мілан" ще сируватий до боротьби за "скудетто", і на одній майстерності Златана Ібрагімовича в матчах з суперниками калібру "Інтера" підопічним Стефано Піолі змагатися проблематично.

Після цієї перемоги в Derby della Madonnina "Інтер" на 4 очки відірвався від своїх земляків.

У свою чергу, Rossoneri лише на 6 очок випереджає ряд команд, серед яких знаходиться і "Аталанта" - в минулому турі команда українців Руслана Малиновського та Віктора Коваленко в яскравому матчі здобула домашню перемогу над "Наполі" - 4:2.

Додамо, що дебют Коваленко за свою нову команду поки відкладається.

Огляд матчу "Мілан" - "Інтер".