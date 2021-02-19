Українець потрапив в Команду тижня Ліги Європи за версією УЄФА

Захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко потрапив в Dream Team тижня Ліги Європи на підставі рейтингу FedEx Performance Zone, повідомляє офіційний сайт УЄФА. ⚒️ Защитник @FCShakhtar Николай Матвиенко в Команде недели #ЛигаЕвропы! 👏 pic.twitter.com/7QGqsEjTDO
⚒️ Защитник @FCShakhtar Николай Матвиенко в Команде недели #ЛигаЕвропы! 👏 pic.twitter.com/7QGqsEjTDO— УЕФА (@UEFAcom_ru) February 19, 2021
Команда тижня Ліги Європи:
Воротар: Андреас Лінде ("Мольде")
Захисники: Метт Догерті ("Тоттенгем"), Ерік Байі ("Манчестер Юнайтед"), Микола Матвієнко ("Шахтар") і Борна Баришич ("Глазго Рейнджерс")
Півзахисники: Деніел Джеймс і Бруну Фернандеш (обидва - "Манчестер Юнайтед"), Крістоф Баумгартнер ("Гоффенгайм") і Кенеді ("Гетафе").
Нападники: Бруно Петкович ("Динамо" Загреб) і Мунас Даббур ("Гоффенгайм").