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Українець потрапив в Команду тижня Ліги Європи за версією УЄФА

Микола Матвієнко став найкращим у своєму амплуа.

Захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко потрапив в Dream Team тижня Ліги Європи на підставі рейтингу FedEx Performance Zone, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Команда тижня Ліги Європи:

Воротар: Андреас Лінде ("Мольде")

Захисники: Метт Догерті ("Тоттенгем"), Ерік Байі ("Манчестер Юнайтед"), Микола Матвієнко ("Шахтар") і Борна Баришич ("Глазго Рейнджерс")

Півзахисники: Деніел Джеймс і Бруну Фернандеш (обидва - "Манчестер Юнайтед"), Крістоф Баумгартнер ("Гоффенгайм") і Кенеді ("Гетафе").

Нападники: Бруно Петкович ("Динамо" Загреб) і Мунас Даббур ("Гоффенгайм").

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