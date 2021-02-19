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Стартові матчі єврокубків позитивно позначилися на динаміці України в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Україна набрала додатково 0,6 бала.

Стартові матчі єврокубків позитивно позначилися на динаміці України в таблиці коефіцієнтів УЄФА
"Шахтар"
Фото: EPA/UPG

Матчі весняної частини єврокубкового сезону принесли Україні 0,6 бала. Вони здобуті зусиллями донецького "Шахтаря", який обіграв ізраїльський "Маккабі" (2:0), і київського "Динамо", яке зіграло внічию з "Брюгге" (1:1).

Завдяки цим результатам Україна піднялася на 11-те місце в сезонному рейтингу, зрівнявшись із Бельгією. А от у рейтингу за підсумком п'яти останніх сезонів наша асоціація залишилася на 12-му місці.

Проте Україна зменшила гандикап від Шотландії з 0,425 до 0,325 бала.

Зазначимо, Шотландія здобула в турі 0,5 бала завдяки перемозі "Рейнджерс" у Лізі Європи над "Антверпеном" (4:3).

Варто також додати, Україна як мінімум залишиться на 12-й позиції, тому що Туреччина, Данія і Кіпр, які йдуть слідом за Україною, втратили всі свої команди.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 19 лютого 2021 року:

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