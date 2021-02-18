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"Динамо" і "Брюгге" розписали нічию в 1/16 фіналу Ліги Європи

Динамівцям не вдалося відстояти перемогу.

"Динамо" і "Брюгге" розписали нічию в 1/16 фіналу Ліги Європи
Фото: УЄФА

У Києві на смарагдовому газоні НСК "Олімпійський" за підтримки 1 тисячі уболівальників пройшов перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між "Динамо" і "Брюгге".

Перший тайм пройшов в щільній, рівній боротьбі з мікроскопічною перевагою господарів.

У гостей небезпечні моменти були геть відсутні. У свою чергу, динамівці, як під копірку, зусиллями Томаша Кендзьори і Віталія Буяльського створили два моменти, але в обох випадках ударам головою Буяльського дещо не вистачило точності.

Але на 62-й хвилині з третьої спроби удар півзахисника "Динамо" все ж досяг мети. Причому, зробив це гравець збірної України філігранно, з 20 метрів закрутивши м'яч під дальню штангу - 1:0.

Гра розкрилася. "Брюгге" активувався і лише через 5 хвилин рахунок зрівняв. При подачі кутового помилився на виході Георгій Бущан, що дозволило Брендону Мехеле точно пробити головою - 1:1.

У час, що залишився до фінального свистка, динамівці намагалися забити такий потрібний для стратегії двухраундового протистояння гол. Однак один напівмомент, і знову після розіграшу кутового, створили бельгійці.

Нічийний рахунок залишив питання щодо виходу в 1/8 фіналу відкритим.

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