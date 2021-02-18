Серена Вільямс не зможе зіграти у фіналі Australian Open-2021

Фото: EPA/UPG Наомі Осака і Серена Вільямс

На Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу стартувала стадія півфіналів в одиночному розряді.

Першими на корт вийшли третя ракетка світу японка Наомі Осака і американка Серена Вільямс (№11 WTA).

Гра тривала 1 годину 16 хвилин і завершилася в двох сетах перемогою Наомі - 6:3, 6:4.

Відзначимо, д

ля Вільямс-молодшої це дев'ятий вихід в топ-4 на Відкритому чемпіонаті Австралії, раніше вона в півфіналах не програвала, взявши сім титулів.

Highlights матчу Осака - Вільямс.

Суперницею Осаки по фіналу буде також представниця США Дженніфер Бреді (№24 WTA), яка в трьох сетах здолала Кароліну Мухова (№27 WTA) з Чехії - 6:4, 3:6, 6:4.

Фото: EPA/UPG Дженніфер Бреді

Нагадаємо, ці дві тенісистки зустрічалися на стадії півфіналу в рамках US Open-2020 року, тоді перемогла японка.

Highlights зустрічм Бреді - Мухова.