Визначилася перша пара півфіналістів Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу в чоловічому одиночному розряді.
Перша ракетка світу Новак Джокович здобув вольову перемогу над німецьким тенісистом Олександром Звєрєвим (№7 АТР) - 6:7 (6-8), 6:2, 6:4, 7:6 (8-6).
Матч тривав 3 години 30 хвилин.
Highlights поєдинку Джокович - Звєрєв.
За право зіграти у фіналі серб посперечається з сенсаційним 27-річним дебютантом турнірів "Великого шолома", росіянином Асланом Карацевим (№113 АТР), який на шляху до півфіналу також в трьох сетах обіграв болгарина Григора Димитрова - 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.
🎾 Aslan Karatsev's career prize money: US $618,354— ATP Tour (@atptour) February 16, 2021
🎾 Prize money for #AusOpen semi-finalist: US $662,696
До нього такий далекий шлях проробляли Джон Макінрой, Боб Джілтінен, Філіп Девульф і Володимир Волчков, але нікому з них не вдавалося вийти у фінал. Так що післязавтра росіянин може встановити рекорд всіх часів.