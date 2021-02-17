Визначилася перша пара півфіналістів Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу в чоловічому одиночному розряді.

Фото: EPA/UPG Новак Джокович

Перша ракетка світу Новак Джокович здобув вольову перемогу над німецьким тенісистом Олександром Звєрєвим (№7 АТР) - 6:7 (6-8), 6:2, 6:4, 7:6 (8-6).

Матч тривав 3 години 30 хвилин.

Highlights поєдинку Джокович - Звєрєв.

За право зіграти у фіналі серб посперечається з сенсаційним 27-річним дебютантом турнірів "Великого шолома", росіянином Асланом Карацевим (№113 АТР), який на шляху до півфіналу також в трьох сетах обіграв болгарина Григора Димитрова - 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

Фото: EPA/UPG Аслан Карацев

🎾 Aslan Karatsev's career prize money: US $618,354

🎾 Prize money for #AusOpen semi-finalist: US $662,696 — ATP Tour (@atptour) February 16, 2021

Додамо, що всього за професійну кар'єру Аслан заробив 618 тисяч доларів, що на 45 тисяч менше, ніж за австралійський турнір на даний момент.Крім того, Карацев став п'ятим в історії тенісистом, якому вдалося пробитися до півфіналу турніру "Великого шолома" з кваліфікації.

До нього такий далекий шлях проробляли Джон Макінрой, Боб Джілтінен, Філіп Девульф і Володимир Волчков, але нікому з них не вдавалося вийти у фінал. Так що післязавтра росіянин може встановити рекорд всіх часів.

Highlights зустрічи Карацев - Димитров.