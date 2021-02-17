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У півфіналі Australian Open зіграють 1-я і 113-я ракетки світу

Всі чекають сенсації.

Визначилася перша пара півфіналістів Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу в чоловічому одиночному розряді.

Новак Джокович
Фото: EPA/UPG
Новак Джокович

Перша ракетка світу Новак Джокович здобув вольову перемогу над німецьким тенісистом Олександром Звєрєвим (№7 АТР) - 6:7 (6-8), 6:2, 6:4, 7:6 (8-6).

Матч тривав 3 години 30 хвилин.

Highlights поєдинку Джокович - Звєрєв.

За право зіграти у фіналі серб посперечається з сенсаційним 27-річним дебютантом турнірів "Великого шолома", росіянином Асланом Карацевим (№113 АТР), який на шляху до півфіналу також в трьох сетах обіграв болгарина Григора Димитрова - 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

Аслан Карацев
Фото: EPA/UPG
Аслан Карацев
Додамо, що всього за професійну кар'єру Аслан заробив 618 тисяч доларів, що на 45 тисяч менше, ніж за австралійський турнір на даний момент.
Крім того, Карацев став п'ятим в історії тенісистом, якому вдалося пробитися до півфіналу турніру "Великого шолома" з кваліфікації.

До нього такий далекий шлях проробляли Джон Макінрой, Боб Джілтінен, Філіп Девульф і Володимир Волчков, але нікому з них не вдавалося вийти у фінал. Так що післязавтра росіянин може встановити рекорд всіх часів.

Highlights зустрічи Карацев - Димитров.

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